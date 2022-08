Banano Poetry Slam: terza battaglia poetica sul mare al Porto Antico

Terzo round eliminatorio, giovedì 18 agosto, del torneo di poetry slam che va in scena, per la terza estate consecutiva, sulla chiatta del Banano Tsunami. Rimangono da decidere gli ultimi due finalisti, che accederanno, come i quattro già selezionati nei round precedenti, alla finale del 15 settembre. Il poetry slam, che sempre più successo sta riscuotendo su tutto il territorio nazionale, è

una gara tra poeti, in cui i contendenti si sfidano declamando testi propri, senza l’ausilio di basi musicali e oggetti di scena. Ogni partecipante ha a disposizione tre minuti, al termine dei quali una giuria composta cinque spettatori esprime il proprio voto.

A condurre la serata e far rispettare le regole uno o più maestri di cerimonia o MC, come vengono chiamati in gergo. Un format nato negli anni 80 in America e ormai popolarissimo anche da noi, dove spettacoli di questo tipo sono stati organizzati all’interno di famosi festival, in storici locali (lo Zelig di Milano) e grandi teatri, ed approdato anche alla televisione. Come detto, il Banano Poetry Slam è strutturato come un torneo: ovvero con tre round eliminatori (quello di giovedì sarà appunto il terzo) in ciascuno dei quali i primi due si qualificano alla serata finale, durante la quale sarà stabilito il vincitore del torneo.

A sfidarsi, questa volta, saranno: Livia Albanesi, Arsenio Bravuomo, Fabrizio Nuovibri, Eva Parodi, Paolo Piccardo, Francesco Seu e Tre Sillabe. A condurre la serata Filippo Balestra e Andrea Fabiani, di Genova Slam, collettivo impegnato nella promozione del poetry slam e della poesia in generale.

Orario d’inizio previsto: 21. Consigliata la prenotazione allo 010 2472970.