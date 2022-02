"Anche se sei stato cattivo, la cena te la serviamo noi!": cena con i personaggi più cattivi a palazzo Imperiale

Il castigo più temuto, “andare a letto senza cena” si ribalta come la trama delle favole raccontate in questo spettacolo che si svolge dopo cena: venerdì 18 febbraio a partire dalle 20 nei favolosi Saloni delle Feste di Palazzo Imperiale (www.salonodellefeste.com) in piazza Campetto 8, sette personaggi, da sempre considerati cattivi, si alternano sulla scena per raccontare finalmente la loro versione dei fatti, stravolgendo le certezza degli spettatori in un turbinio di sorprendenti rivelazioni e scottanti colpi di scena.

Ne emergono una serie di sketch scanzonati e irriverenti, in grado di veicolare con il sorriso messaggi profondi ed educativi senza mai scadere nel didascalico.

La formula, che prevede cena (il menu è allegato in fondo all'articolo) più spettacolo con un un menù che rivaluta i cibi storicamente bistrattati, costa 60 euro a persona. Per info e prenotazioni: 010/8970021- eventi@salonidellefeste.com

Il cast, tutto al femminile, è composto da (in ordine di apparizione): Martina Beccaro, Teresa Vatavuk, anche autrice e regista, Francesca Margagliano e Chiara Gnecco.

Per accedere all'evento, è necessario possedere il Green Pass rafforzato (ottenuto da vaccinazione o guarigione) e mascherina Ffp2.

La Corte dei Ratti è un'Associazione di promozione sociale tutta al femminile nata con lo scopo di condividere e promuovere l'amore per il teatro. Ha affrontato svariati generi teatrali ma la sua vocazione è prevalentemente comica: nonostante l’amore per i testi classici, uno dei suoi obiettivi è dimostrare che le donne sanno ridere (e far ridere!).