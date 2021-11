AccademiArtisticaMente, open day dei nuovi corsi a Bolzaneto

Il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova Bolzaneto, Teatro di rinomata tradizione, ospiterà all' interno della sua struttura per il 2022 AccademiArtisticaMente, in collaborazione con la SDAC, la Scuola D' Arte Cinematografica di Genova, diretta da Alessandro Bellagamba.

AccademiArtisticaMente consiste in corsi rivolti a chiunque abbia il desiderio e la costanza di seguire un percorso mirato nelle arti del Teatro, del Cinema e del Canto. Lucia Vita, attrice e acting coach, si occuperà delle discipline teatrali e sotto - recitazione cinematografica. Marco Piras, attore e regista cinematografico, si occuperà di recitazione e regia cinematografiche, delle fasi creative atte alla realizzazione di una pellicola, sia essa un lungometraggio, un cortometraggio o un documentario, e introdurrà alla conoscenza delle figure professionali presenti su un set. Fabio Bonelli, mimo formatosi presso artisti del calibro di Gilles Coullet e Yves Lebreton, sarà il docente che si dedicherà all' insegnamento del lavoro del mimo e del Teatro gestuale.

Infine, Loredana Cagnes, cantante e vocal coach, introdurrà gli allievi in InCantare, metodo da lei creato, brevettato e registrato presso la SIAE.

Alla fine del percorso di studi, gli allievi verranno coinvolti in qualità di attori nella realizzazione di un cortometraggio.

AccademiArtisticaMente verrà presentata al pubblico in due occasioni, per chi è affascinato dal mondo della cultura e dell'arte. I due Open Day si svolgeranno sabato 4 dicembre 2021 dalle 16 alle 19 e sabato 18 dicembre dalle 14 alle 17 in Via U.

Rela 5-7r (Genova Sampierdarena).

Per accedere alle due giornate, sarà necessario possedere il Green pass.

Per informazioni riguardanti entrambi gli Open Day e sui corsi, si può mandare una mail a aam.segreteria@gmail.com o telefonare ai seguenti numeri: 347 375 13 25 – 349 820 42 1