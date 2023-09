Toti: "La Foce diventerà il quartiere più moderno del Mediterraneo"

"Quello del 2023 si preannuncia come un salone straordinario, preludio di un salone 2024 che sarà ancora più imperdibile perché si svolgerà in un Waterfront ormai ultimato: la zona della Foce diventerà il quartiere più moderno del Mediterraneo, un po' come è avvenuto per la Potsdamer Platz di Berlino dopo la caduta del muro". Così il presidente della Regione, Giovanni Toti, a margine del sopralluogo di questa mattina, 13 settembre 2023, sui lavori di allestimento del salone nautico 2023 in programma a Genova dal 21 al 26 settembre.

"Il salone nautico di Genova - prosegue Toti - è sulla buona strada per diventare il più importante del mondo, come dimostrano i numeri di quest'anno: 150 posti barca in più, nuovi canali, nuovi espositori, un successo che conferma il ruolo della Liguria nel campo della nautica. La Regione è leader in questo settore, dalla produzione di yacht e non solo fino al numero di porti turistici, tutti elementi in grado di creare ricchezza, produttività e una sempre maggiore attrattività turistica: non è un caso che, in un Mediterraneo che in questi anni sta perdendo terreno rispetto ad altre aree del mondo, la Liguria invece continua a crescere".

"In uno scenario come questo - conclude il presidente - un salone in crescita non può che arricchirsi anche nella sua offerta, diventando un'occasione non solo dedicata alla nautica ma anche al divertimento e al leisure. Come dimostra l'arrivo negli spazi del nautico del locale della catena di ristorazione di Flavio Briatore, che ho avuto l'occasione di incontrare oggi, il Salone è sempre più attrattivo anche in questi ambiti".