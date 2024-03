Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati

L'ex Ilva torna al centro dell'agenda politica. Lunedì 25 marzo alle ore 19 a Palazzo Chigi è in programma un incontro tra governo e sindacati per fare il punto dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza di Acciaierie d'Italia e delle sue controllate e l'avvio dell'amministrazione straordinaria.

All'incontro parteciperà il ministro delle imprese e made in Italy, Adolfo Urso, che spiegherà quello che ha fatto il governo nelle ultime settimane. Entro la seconda metà di aprile dovrebbe arrivare un'anticipazione del prestito ponte di 320 milioni di euro, che servirà a far fronte alla crisi di liquidità e alle esigenze più immediate.

L'operazione rischia di finire nel mirino dell'Unione europea come aiuto di Stato, per questo urge un piano industriale credibile in modo da mettere l'azienda nelle condizioni di restituire il prestito in tempi brevi, rimettendosi in moto a pieno regime.