Mercato dei fiori, apertura al pubblico un pomeriggio a settimana

Lunedì 19 giugno 2023 è stato inaugurato il nuovo mercato florovivaistico di Genova, sito in via Sardorella (a Bolzaneto). Dedicato ai dettagliati, oggi pomeriggio il mercato è stato aperto al pubblico dalle 15 alle 17 grazie a un primo open day e lo sarà, poi, tutti i venerdì pomeriggio, previo l'acquisto di una tessera.

Presenti il governatore della Liguria, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, e numerose Istituzioni locali e nazionali, tra cui il presidente, il vice presidente e il direttore di Coldiretti Genova, Luca Dalpian, Paolo Corsiglia e Paolo Campocci.

"Il mercato florovivaistico di Bolzaneto - commentano Luca Dalpian e Paolo Campocci, presidente e direttore di Coldiretti Genova - rappresenta un'opportunità fondamentale per le nostre imprese e per il rilancio del settore".

Il mercato, realizzato in maniera totalmente ecosostenibile, con una struttura modulare interamente prefabbricata in legno rivestita anche esternamente con materiali performanti, grandi vetrate e impianto fotovoltaico in copertura per limitare i fabbisogni energetici, si sviluppa su una superficie di 81mila metri quadri (di cui 34mila coperti) ed è già attivo, di fatto, da novembre 2022.

Si tratta di quello che fino a 13 anni fa era solamente il mercato ortofrutticolo di Genova, la cui riconversione lo ha portato a diventare un centro agroalimentare di rilevanza nazionale. La struttura, infatti, vanta oggi al proprio interno 24mila metri quadri dedicati al mercato ortofrutticolo, 8mila destinati al padiglione logistico e dei servizi e 2mila entro cui si snoda il nuovo mercato florovivaistico. Qui risultano operative 24 aziende grossiste dell'ortofrutta, 22 di logistica e servizi e 11 del settore florovivaistico, con un numero complessivo di occupati pari a 530 lavoratori in forma diretta e circa 5.500 nell'indotto.

"Il mercato florovivaistico - concludono Dalpian e Campocci - commercializza circa 10mila vasi e oltre 30mila fiori a settimana. E, solamente in questi primi sei mesi di attività, le consegne effettuate presso i punti vendita sul territorio sono cresciute notevolmente, arrivando a circa 400 a settimana. Un dato che ci fan ben sperare, soprattutto nell'ottica di un sostegno alle produzioni italiane in grado di aiutare concretamente un comparto strategico per la Liguria e per il Paese intero, il cui valore supera i 2,6 miliardi di euro e che, con 30mila ettari di territorio coltivati da 21.500 imprese coinvolte fra produzione di piante e fiori in vaso (14mila) e quelle di piantine da trapianto (7.500), garantisce oltre 200mila posti di lavoro".