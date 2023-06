Il mercato florovivaistico di Bolzaneto apre al pubblico

Ci sarà anche il vice presidente della Regione con delega all'Agricoltura e al Marketing territoriale, Alessandro Piana, alla presentazione del nuovo mercato florovivaistico di lunedì 19 giugno a Genova. Un evento che vedrà il plauso delle massime Autorità e l'apertura alla città con ingresso libero dalle ore 15 alle 17 nel polo di via Sardorella.

"Una grande opportunità di sviluppo per le nostre imprese - dice il vice presidente, Alessandro Piana -, un rilancio del settore, che farà risaltare ancora di più il centro agroalimentare di Genova con ortofrutta e fiori di eccellenza, quale polo commerciale e logistico nazionale. Un vero e proprio cuore pulsante per la nostra agricoltura e per stimolare la redditività aziendale e i contatti".

All'evento parteciperanno monsignor Marco Granara, il sindaco del Comune di Genova, Marco Bucci, il vice ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Edoardo Rixi, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il presidente della Camera di Commercio, Luigi Attanasio, il vice sindaco del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, l'assessore al Commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli, il rappresentante degli Operatori Florovivaisti, Carlo Bellantone, il presidente Italmercati, Fabio Massimo Pallottini e il presidente Società di Gestione Mercato S.c.p.A., Giovanni Vassallo.