Ex Ilva, sciopero con manifestazione: "Siamo ai minimi storici della siderurgia"

"Nel coordinamento nazionale Acciaierie D’Italia lunedì 9 ottobre 2023, a Roma, è stata esposta dai delegati di Fim, Fiom e Uilm la grave situazione che stiamo vivendo". Così il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il coordinatore Rsu Fim Cisl Liguria Nicola Appice dopo la proclamazione dello sciopero per il prossimo 20 ottobre, con manifestazione a Roma.

Proseguono poi i sindacalisti: "Siamo ai minimi storici della siderurgia, minima produzione, disattendendo quello definito in sede Ministeriale, con una mancanza preoccupante delle manutenzioni dove non arrivano i pezzi di ricambio,azzerate le manutenzioni straordinarie e gli investimenti necessari degli impianti e questo mette a rischio la sicurezza dei lavoratori e la tenuta della Siderurgia settore strategico del nostro paese",

"Aumenta la cassa integrazione mentre invece il mercato dell’acciaio continua la grande richiesta, tutto questo è assurdo - tuonano Venzano e Appice -. Continueremo le azioni e le mobilitazioni per avere risposte concrete per la tenuta e il rilancio della siderurgia, per un Paese che non deve uscire dall’industria per una reale sostenibilità economica. Vogliamo un azionista pubblico e un azionista privato pronti a investire e a coinvolgere il sindacato per la tenuta industriale, economica e occupazionale del paese, per dare le risposte alle lavoratrici e ai lavoratori di Acciaierie d’Italia, Ilva in As e le ditte in appalto, parliamo di 19.000 lavoratori. Per ottenere le risposte adeguate dal governo Fim Fiom e Uilm hanno proclamato lo sciopero per il prossimo 20 ottobre. Non c’è più tempo da perdere".