Gronda, Salvini: "Riunione con Aspi, stiamo correndo"

Sulle infrastrutture stradali il Governo "sta correndo". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in una intervista a 24 Mattino su Radio 24.

Il leader del Carroccio sottolinea che "i progetti ci sono, i finanziamenti anche. Ci sono ovviamente in Italia quando dobbiamo fare qualcosa i comitati del No, i No Gronda, i No Passante, i No Tav, i No Ponte - dice - proprio oggi ho una riunione con Autostrade per l'Italia perché la Gronda di Genova è un diritto".

Salvini ha ricordato il Passante ferroviario di Firenze appena inaugurato e il potenziamento della Firenze Pistoia, che è "a progetto". "Ringrazio il Sole e Radio 24 - ha detto - mi danno più forza a sconfiggere i professionisti del No".

Sulla Gronda Salvini ha detto di avere una riunione oggi e di "avere tutta l'intenzione di sbloccare i lavori".