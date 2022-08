Chiusura Scarpe & Scarpe alla Fiumara, i sindacati: "C'è location alternativa, ora risposte dall'azienda"

Continua a tenere banco la chiusura del negozio Scarpe & Scarpe all'interno della Fiumara, dopo le prime voci a fine maggio e le conferme arrivate a luglio, i sindacati hanno portato avanti gli incontri con azienda e istituzioni, l'ultimo dei quali giovedì 25 agosto 2022. Alessandro Brusattin (Filcams Cgil), Silvia Avanzino (Fisascat Cisl) e Cristina D’Ambrosio (Uiltucs Liguria) hanno firmato un duro comunicato, in cui fanno il punto della situazione.

"Scacco matto a Scarpe & Scarpe - scrivono i sindacalisti - che aveva fatto la lista dei desideri indicando, con la promessa di rimanere ed investire sulla piazza genovese, la location dei sogni, e intanto apriva la procedura di licenziamento collettivo per tutti i livelli occupazionali. Era fine luglio quando le Istituzioni incontravano delegazione sindacale ed azienda; in quella sede l’assessore Mascia invitava la società ad indicare le necessità dell’impresa in rapporto a location, metratura, etc di un possibile nuovo punto di vendita. Soltanto stimolati, e con grave ritardo, dopo dieci giorni dall’incontro, l’azienda indicava i desiderata, pensando che tra il periodo feriale e l’inizio della stagione autunnale la richiesta sarebbe caduta nel vuoto".

"Al contrario - concludono i sindacati - il sindaco Bucci e l’assessore Mascia hanno trovato la giusta location che soddisfa le esigenze aziendali. Oggi si è svolto l’incontro presso il Comune con tutte le parti, ove è stato richiesto dall’amministrazione e dal sindacato che l’azienda si impegni seriamente ad aprire il nuovo negozio e a mantenere tutta l’occupazione. Vedremo a breve se Scarpe & Scarpe tiene fede all’impegno di mantenere i venti posti di lavoro, quasi tutte donne, con esperienza ventennale. Nel contempo, le organizzazioni sindacali metteranno in campo tutte le azioni utili a salvaguardare l’occupazione".