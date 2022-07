“Addio a un altro pezzo storico del commercio, chiude Scarpe&Scarpe"

I sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs lanciano un altro grido di allarme sul punto vendita Scarpe & Scarpe all'interno della Fiumara, da tempo a rischio chiusura. Nel 2020 era stato chiuso anche il punto vendita di Rivarolo.

"Amara conclusione per le lavoratrici ed i lavoratori di Scarpe & Scarpe - scrivono i sindacati in una nota - l’azienda si è presentata al incontro di mercoledì 20 luglio 2022 con un atteggiamento fumoso. Da un lato afferma di avere l’intenzione di rimanere sulla piazza genovese addirittura con due punti di vendita e dal altro prima dell'incontro ha avviato la procedura di licenziamento collettivo. Stigmatizziamo l’atteggiamento poco chiaro dell’azienda che ha intenzione di ricevere aiuti dalle istituzioni e licenziare però i lavoratori".

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs proseguono per voce di Alessandro Brusattin, Silvia Avanzino e Cristina D’Ambrosio: "Ancora oggi le istituzioni, ossia Regione Liguria nella persona del assessore al lavoro Gianni Berrino e Comune di Genova nella persona del assessore allo sviluppo economico ed urbanistica Mario Mascia, hanno messo in campo, oltre a un impegno profuso, diverse soluzioni volte alla conservazione dei posti di lavoro; purtroppo le intenzioni dell’azienda vanno nella direzione opposta. Una cosa è certa il 18 settembre il punto vendita della Fiumara chiuderà. Le segreterie annunciano lo stato di agitazione, se non ci sarà un cambio di atteggiamento e soluzioni concrete volte al mantenimento dei posti di lavoro ci saranno i conseguenti scioperi e tutte le azioni possibili volte a mantenere il presidio lavorativo":