Fiumara, Scarpe&Scarpe verso la chiusura

Un nuovo negozio a rischio chiusura alla Fiumara, si tratta del punto vendita 'Scarpe&Scarpe', all'interno del centro commerciale genovese. A darne notizia sono i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Genova che, attraverso una nota, hanno lanciato l'allarme per i venti lavoratori impiegati. Nel 2020 era stato chiuso anche il punto vendita di Rivarolo.

"L’azienda - scrivono i sindacati - ha fatto sapere ai lavoratori che ad agosto scadrà l’ultimo rinnovo del contratto d’affitto e che il centro commerciale non è disponibile al rinnovo, in quanto ci sarebbe un altro soggetto già disponibile al subentro. L’azienda ha dichiarato di avere interesse a rimanere nella nostra città e di volere investire anche attraverso un secondo punto di vendita, nonostante venga da un lungo periodo di difficoltà".

"Le organizzazioni sindacali - prosegue la nota firmata da Cgil, Cisl e Uil - si sono attivate chiedendo alle istituzioni di intervenire, favorendone e agevolandone la permanenza a Genova. Lo scorso 20 aprile si è svolto un incontro che ha visto al tavolo azienda, sindacati, Regione Liguria (che si è detta disponibile a intervenire) e Comune di Genova, ma da allora non abbiamo più avuto riscontri".

"Stigmatizziamo questo silenzio assordante - concludono - che non lascia presagire orizzonti sereni. Scarpe&Scarpe è un’azienda sana, con un fatturato in attivo ed è intenzionata a rimanere e investire qui: sarebbe grave e imperdonabile perdere una attività commerciale importante come questa. Chiediamo pertanto alle istituzioni una risposta immediata e un interessamento concreto, se l’intenzione è quella di tutelare realmente, e non a parole, l’occupazione in questa città".