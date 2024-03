Ex Ilva e ferie 'sparite': arrivano le rassicurazioni dei commissari

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha invitato i commissari di Acciaierie d’Italia a fare immediata chiarezza riguardo la questione delle ferie dei dipendenti cancellate dalla busta paga che negli ultimi giorni ha sollevato le nuove proteste della Rsu, sfociate nella proclamazione dello stato di agitazione in vista della visita dello stesso ministro, insieme al commissario Giancarlo Quaranta, nello stabilimento di Cornigliano.

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha espresso soddisfazione: "Ringrazio il ministro Adolfo Urso - ha detto - per essere intervenuto in una situazione delicata che preoccupava anche i lavoratori dello stabilimento di Cornigliano. Nella giornata di venerdì il ministro farà tappa a Genova e tra i temi che affronteremo con lui ci saranno quelli riguardanti il futuro dello stabilimento e delle aree ex Ilva, industria e spazi strategici per lo sviluppo occupazionale della città".

Anche i sindacati, dopo un incontro in video collegamento con i commissari dell'ex Ilva Quaranta, Fiori e Tabarelli, hanno giudicato positivamente gli sviluppi delle ultime ore: "I Commissari hanno chiarito che ci sarà una continuità sulle ferie e, quindi, che i lavoratori non perderanno nulla" si legge in una nota degli esponenti Uilm. "Un risultato ottenuto anche grazie all'impegno delle nostre rappresentanze sindacali negli stabilimenti", ha aggiunto Fiom Cgil mentre la Fim ha spiegato che "è stato garantino che, nel prossimo cedolino, i lavoratori troveranno tutte le ferie maturate e non godute 'ante amministrazione straordinaria' nei propri contatori. Non essendo un credito monetario andranno in assoluta continuità".

