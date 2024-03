Ex Ilva, la Rsu attacca: "Ferie sparite, incontro con la direzione o protesta"

La Rsu di Acciaierie d'Italia di Genova ha chiesto, lo scorso 27 febbraio, un incontro alla direzione del personale sulla gestione delle ferie e della cassa integrazione.

"A oggi la direzione si nega, lasciandoci nella più totale incertezza - scrive la Rsu in una nota -. È di oggi la notizia che nel sistema informatico aziendale non risultano più presenti le ferie maturate fino al mese scorso. Azienda e commissari non ci risulta abbiano fatto dichiarazioni ufficiali o ufficiose a riguardo, quindi ribadiamo la nostra volontà di ottenere un incontro".

"Questo atteggiamento - prosegue la nota - preannuncia la volontà di voler fare pagare ai lavoratori il prezzo di questa situazione, di cui non siamo in nessuna maniera i responsabili. Che Governo e amministratori straordinari abbiano il coraggio di affrontarci a un tavolo. Altrimenti sedi e spazi per essere ascoltati ce li procureremo. Magari durante l'imminente visita del ministro Urso e del commissario Quaranta ai nostri impianti di Genova Cornigliano".

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp