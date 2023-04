Ingegneria agli Erzelli, aggiudicata la prima gara

Dopo aver ottenuto, nel dicembre 2021, il via libera del ministero dell'Economia e delle Finanze di 30 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, la stazione unica appaltante della Regione ha assegnato la prima gara del servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il trasferimento della Scuola Politecnica, Polo Universitario di Ingegneria di Genova, nel parco scientifico e tecnologico degli Erzelli

"L'assegnazione della prima gara per il trasferimento della scuola politecnica dell'Università di Genova nel parco scientifico tecnologico degli Erzelli - commenta il presidente della Regione - costituisce il primo passo concreto per la realizzazione della nuova Scuola Politecnica, frutto della sinergia e della comunione di intenti tra Regione, Comune di Genova e Ateneo. Il trasferimento della nuova scuola Politecnica rappresenta un tassello fondamentale per completare e rendere ancora più competitivo e funzionale il polo tecnologico, una visione nella quale abbiamo deciso di investire con forza e che si appresta a diventare una realtà che darà lustro alla nostra città e alla Liguria, sempre più attrattiva anche per l'high tech".

"L'obiettivo - continua il presidente della Regione Liguria - è concentrare tutte le eccellenze di ricerca e sviluppo sulla collina nel ponente genovese per rendere gli Erzelli un punto di riferimento per le nuove tecnologie non solo a livello ligure, ma nazionale. Un risultato a portata di mano, che sarà possibile integrando alle realtà già presenti agli Erzelli come Iit e Liguria Digitale appunto la scuola Politecnica, ma non solo: la collina degli Erzelli sarà infatti la sede del progetto bandiera per la Liguria nell'ambito del Pnrr, il primo Irccs del Paese a carattere tecnologico".

"Il risultato raggiunto - spiega ancora il sindaco di Genova - è merito dell'impegno delle istituzioni, che hanno creduto in questo progetto e in particolare alla stretta collaborazione tra Regione, Università e Comune di Genova. Il trasferimento della scuola politecnica agli Erzelli rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo e la creazione del polo tecnologico, una visione nella quale abbiamo deciso di investire con forza e che si appresta a diventare sempre di più una realtà concreta che darà lustro alla nostra città".

"Il completamento della prima procedura di gara per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza - commenta Federico Delfino, rettore dell'Università di Genova - rappresenta il primo passo concreto verso l'apertura del cantiere per la realizzazione della nuova prestigiosa sede della Scuola Politecnica. Erzelli si configura come un progetto strategico per l'Università di Genova, soprattutto per le ricadute in termini di crescita territoriale legata all'innovazione e per la trasformazione sociale, che può innescare verso il modello 'Genova Campus Internazionale'".