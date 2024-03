"Il progetto di rigenerazione urbana agli Erzelli", il convegno sull'avanzamento dei lavori

Si svolgerà lunedì 18 marzo 2024 il convegno 'Il progetto di rigenerazione urbana agli Erzelli' promosso da Genova High Tech con la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e delle imprese.

Diversi i temi che verranno affrontati tra le ore 9 e le 13 presso l'Edificio A in via Enrico Melen 77. Innanzitutto condividere con la città lo stato di avanzamento dei lavori al Parco Scientifico e Tecnologico degli Erzelli, alla luce dell'aggiudicazione della gara d'appalto per la realizzazione del primo lotto della nuova Scuola Politecnica dell'Università di Genova e della conferma della volontà di realizzare il Nuovo Ospedale identificato come Progetto Bandiera della Regione Liguria e individuato come Centro nazionale di medicina computazionale.

"Questa mattinata di incontro e confronto vuole essere l’occasione per aggiornare la città sull’evoluzione dei tanti e importanti progetti avviati, che faranno sempre più degli Erzelli un luogo di forte interazione tra ricerca pubblica e privata all’interno di un polo scientifico-tecnologico che porterà posti di lavoro altamente qualificati e restituirà nuovo slancio al futuro di Genova", spiega Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Genova High Tech.

Parteciperanno ai lavori il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il rettore dell'Università di Genova Federico Delfino e altri rappresentanti delle istituzioni, della ricerca e delle imprese.

Il programma

Ore 9: registrazione partecipanti

Ore 09.30: saluti Istituzionali (Giorgio Loli, presidente Genova High Tech S.p.A - Andrea Munari, amministratore delegato AMCO S.p.A - Marco Bucci, sindaco di Genova).

Giuseppe Bonomi, amministratore delegato Genova High Tech S.p.A. Ore 10.15-11.15: la collaborazione tra pubblico e privato come opportunità per la valorizzazione del territorio. Interverranno: Gianaurelio Cuniberti (professore ordinario di Scienze dei Materiali e Nanotecnologie presso l’Università di Dresda), Federico Delfino (Rettore Università degli Studi di Genova), Tommaso Fellin (associate director Lifetech Domain IIT), Angelo Gratarola (assessore alla Sanità Regione Liguria), Antonio Uccelli (direttore scientifico IRCCS Ospedale Policlinico San Martino). Modera: Emanuele Rossi, giornalista Il Secolo XIX

Giovanni Toti , presidente Regione Liguria. Ore 12-13: Il ruolo della rigenerazione urbana nello sviluppo strategico della città. Con Carlo Castellano (Ideatore del Parco scientifico e tecnologico di Erzelli), Mario Mascia (assessore a Urbanistica, Sviluppo Economico, Lavoro, Demanio Marittimo e Relazioni Sindacali del Comune di Genova), Sonia Sandei (vice presidente vicario Confindustria Genova), Marco Scajola (assessore all’Urbanistica ed Edilizia Regione Liguria). Modera: Massimo Minella, giornalista La Repubblica.

La partecipazione al convegno è aperta a tutti tramite registrazione gratuita su Eventbrite a questo link.