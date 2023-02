Diga, Rixi: "Vado Ligure e Piombino opzioni per realizzare cassoni"

"Un'opera importante per il Paese come la nuova diga foranea del porto di Genova ha la necessità di disporre di più siti in cui realizzare i cassoni necessari per la sua realizzazione" Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

"È impensabile concentrare tutta l'attività nel bacino portuale di Pra'. In un prossimo incontro al ministero per l'Ambiente - conclude Rixi - chiederemo procedure semplificate e autorizzazioni ambientali affinché la produzione dei cassoni possa avvenire anche nei siti di Piombino e Vado Ligure".

Della questione si sarebbe dovuto parlare anche durante il consiglio comunale del 14 febbraio, ma la mozione presentata dai progressisti non è stata calendarizzata. Venerdì 4 febbraio 2023 si era tenuta una manifestazione partecipata nel ponente di Genova per dire 'no' al progetto della fabbrica dei cassoni della nuova diga foranea, organizzata da Comitato Pegli Bene Comune, Lido Di Pegli, Comitato Palmaro, Comitato Noi di Pra' e Comitato Quartiere di Multedo.