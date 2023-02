"No ai cassoni della diga", manifestazione in piazza a Pegli

Manifestazione partecipata nel ponente di Genova per dire 'no' al progetto della fabbrica dei cassoni della nuova diga foranea. Tanti cittadini sono scesi in piazza venerdì 4 febbraio 2023 in occasione del presidio organizzato da Comitato Pegli Bene Comune, Lido Di Pegli, Comitato Palmaro, Comitato Noi di Pra' e Comitato Quartiere di Multedo

"Aumentano partecipazione e consapevolezza per dire no all'ennesima servitù a ponente - commenta il Comitato Pegli Bene Comune - centinaia di cittadini hanno partecipato in Largo Calasetta, al presidio informativo che abbiamo organizzato in collaborazione con altre associazioni del Ponente e di tutta Genova per far conoscere alla cittadinanza gli effetti devastanti che il progetto della fabbrica di cassoni al Porto di Pra', nella sua estrema propaggine di levante, avrebbe sulla salute delle persone, sull'ambiente e la qualità di vita del territorio".

"Abbiamo ribadito la nostra assoluta contrarietà - conclude il Comitato - a questa servitù e al carico di smog, polveri, rumore che comporterebbe, in violazione degli storici accordi secondo cui l'espansione del Porto di Pra' non sarebbe mai andata a Levante oltre il sesto modulo e a Ponente oltre il rio San Giuliano. È stata un'occasione importante per stringere nuovi rapporti sociali e rafforzare quelli già esistenti, nell'ottica di opporci senza se e senza ma a un'opera devastante per il presente e il futuro di un territorio, il Ponente, che chiede di essere rispettato e non gravato dell'ennesimo insediamento industriale. Soltanto unendo le forze tra cittadini e associazioni possiamo raggiungere l'unico obiettivo che ci prefiggiamo: il il ritiro del progetto e il rispetto del nostro territorio".