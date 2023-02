Cassoni a Pra', salta la mozione in consiglio comunale: l'ira dei comitati e l'assemblea pubblica

San Valentino senza cassoni: sembra una promessa, invece significa che durante il consiglio comunale del 14 febbraio non verrà discussa la mozione presentata dal Pd sulla realizzazione dei cassoni a Pra' per la diga foranea. Dunque il discorso slitterà ulteriormente, ma il fatto che la mozione non sia stata calendarizzata per la seduta di domani ha suscitato la rabbia dei comitati del ponente. Che intanto, venerdì 17 febbraio alle 21, hanno organizzato un'assemblea pubblica a Pra', presso i locali della parrocchia di San Rocco (sopra piazza Sciesa) per continuare la protesta.

"Apprendiamo con rabbia, sgomento e preoccupazione - dicono i membri del Comitato Pegli Bene Comune - che la mozione sulla fabbrica di cassoni tra Pegli e Pra', che doveva essere discussa martedì 14 febbraio in consiglio comunale, non è stata calendarizzata. Ciò significa che nella casa dei cittadini genovesi, di tutti i cittadini genovesi, almeno in teoria, non ci sarà tempo e modo di parlare dell'ennesima servitù calata dall'alto sui territori di Pegli Lido, Pra' e di tutto il ponente. Una grave mancanza di rispetto verso i cittadini che vorrebbero parlare con il Comune per motivare e ribadire le loro ragioni sul no a un'opera che infliggerà al nostro territorio un carico aggiuntivo di smog, polveri e rumori".

Intanto continua la raccolta firme dei comitati Pegli Bene Comune, Lido di Pegli, Noi di Pra', Palmaro, e Quartiere di Multedo. Oltre che online, dove sono state raggiunte le 2.200 firme, si può aderire anche sul territorio a Pegli (bar Dal Ranocchio, Alessandra Abbigliamento, farmacia Marini), Pegli Lido (bar Old Monteleone), Pra' (Fiori di Angela) e Multedo (pub Molly Malone's).