Basta crediti incagliati, il gruppo degli edili: "Non siamo spariti, ecco le nostre proposte"

A qualche settimana di distanza dalla protesta in piazza De Ferrari con i cartonati dei politici tornano a far sentire la propria voce gli edili organizzati nel collettivo BastaCreditiIncagliatiGenova, sceso anche in piazza tra marzo e aprile.

"In queste ultime settimane, di apparente silenzio - si legge in una nota - BastaCreditiIncagliati con la collaborazione di Confapi Liguria ha portato avanti un intenso lavoro di verifica e valutazione delle moltissime proposte di acquisto crediti che sono emerse, in un contesto dove le banche difficilmente acquistano e con tempi non certi che possono superare i sei mesi. Grazie al prezioso lavoro di Consulenti esperti, la Soluzione più concreta e convivente fra le molte pervenute, che proponiamo, è la vendita dei crediti con la Cartolarizzazione, con tempi stimati in 60 giorni. Le condizioni di acquisto sono al 77,5%del valore nominale per i bonus maggiori e 67% per i bonus minori. Valori netti all'impresa, compreso la certificazione dei crediti e il costo degli intermediari".

"Purtroppo - conclude il gruppo - i tempi per verificare opportunamente le varie 'soluzioni & offerte di acquisto' che dilagano e si moltiplicano, sono lunghi: ma non vogliamo rischiare. Daremo tutte le informazioni, a chi fosse interessato via mail a bastacreditincagliatige@gmail.com. Noi non siamo spariti, ci siamo, continuiamo a lavorare e non molliamo. Con viva e vibrante angoscia".