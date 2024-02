Frana a Zoagli: traffico a senso unico alternato

Dopo le intense piogge che hanno colpito la nostra regione, si continua a valutare i danni causati. Tra gli interventi più significativi c'è stato il crollo di un muro lungo la strada statale Aurelia a Zoagli.

Il Comune di Zoagli ha annunciato che il traffico sulla Aurelia è limitato a senso unico alternato a causa del cedimento. La circolazione in via dei Mulini è completamente bloccata, ma è possibile utilizzare via Castello o via dei Mulini per il passaggio pedonale.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il personale del Comune, di Anas, i vigili del fuoco e la polizia locale. Fortunatamente non ci sono feriti, ma sono in corso valutazioni sulla stabilità del pendio su cui si trovano alcune abitazioni.