Zapata e Tdn, settantamila euro di debiti verso il Comune

Tempi duri per i centri sociali genovesi, Terra di Nessuno e Zapata in particolare, entrambi morosi nei confronti del Comune di Genova. Quest'ultimo è in attesa della pronuncia del Tar circa lo sgombero del centro sociale Tdn in via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio.

«Indipendentemente dall'esito del ricorso al tribunale - dichiara il consigliere comunale della Lega, Davide Rossi -, il Comune rivendicherà gli oltre 9mila euro di debiti che il centro sociale ha nei confronti della civica Amministrazione. Come riferito dall'assessore competente, rispondendo alla mia interpellanza, la giunta sarà intollerante nei confronti di un centro sociale che, oltre alla morosità suddetta, disturba la quiete pubblica con rumori fastidiosi a tutte le ore che minano la tranquillità del tessuto sociale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Inoltre - conclude Rossi -, siccome stanno volgendo al termine i lavori agli ex Magazzini del Sale occupati in precedenza dal centro sociale Zapata, ho chiesto alla giunta di tenere una linea di intransigenza circa eventuali nuove occupazioni abusive, considerando gli oltre 60mila euro di debiti che lo stesso ha nei confronti del Comune».