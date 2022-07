Poliziotto salva padre e figlia dall'incendio della loro casa

Rifugiati sul tetto per sfuggire alle fiamme, papà e figlia sono stati salvati da un poliziotto, il cui nome ora sta facendo il giro del web. I fatti risalgono al 15 luglio in via Sant'Ambrogio a Voltri.

Mirko e sua figlia sono stati costretti a rifugiarsi sul tetto. Ma per fortuna il poliziotto Fabio, senza pensarci due volte, si era arrampicato e aveva portato in salvo papà e bambina. Una storia a lieto fine diventata virale sui social in queste ore, quando Mirko e sua figlia hanno voluto ringraziare il loro eroe con una lettera.

Anche il presidente della Regione, Giovanni Toti, ha elogiato il gesto di Fabio, ringraziandolo insieme "a tutti gli agenti della polizia che ogni giorno, con coraggio e dedizione, mettono a rischio la propria vita per salvare quella degli altri".