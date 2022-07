Incendio a Voltri, due persone intrappolate sul balcone

L'appartamento in pochi minuti è stato invaso dal fumo. Due persone imprigionate dalle fiamme non hanno avuto altra scelta: si sono rifugiate sul balcone restando però "intrappolate". I vicini hanno chiamato i soccorsi.

Dalla centrale del 112 stati i vigili del fuoco, arrivati in via Don Giovanni Verità nella delegazione di Voltri, per mettere in sicurezza gli inquilini e domare l'incendio scoppiato all'interno del civico 97.

Per agevolare le manovre di soccorso la polizia locale ha disposto la chiusura della strada in entrambe le direzioni.

Il consigliere Matteo Frulio invita i cittadini a prestare la massima attenzione: "Continua ad assieparsi gente attorno che, con fatica carabinieri, polizia e polizia locale tentano di tenere lontane per il verificarsi di 'botti' all'interno dell'appartamento - scrive Frulio su Facebook - Facciamoci qualche domanda sul personale necessario ai vigili del fuoco, sempre più lasciati nella bratta e con carenza di personale, in un momento storico come questo, più volte denunciata dagli stessi".

Il consigliere Frulio fa riferimento al recente - ed ennesimo - grido di allarme dei pompieri sulla mancanza di personale, secondo il sindacato Fp Cgil manca il 30% dei vigili necessari per coprire tutte le chiamate in Liguria: "Bisogna procedere celermente con le assunzioni utilizzando le graduatorie concorsuali, i tempi del soccorso non collimano con i tempi della politica".