Medici in fuga dal Villa Scassi, le contromisure della Regione

In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 5 dicembre 2023 Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato un'interpellanza in cui ha chiesto alla giunta per quale motivo non ha ancora intrapreso azioni per fermare l'abbandono dei medici del Centro Ustioni e Chirurgia Plastica dell'ospedale Villa Scassi.

Il consigliere ha rilevato che negli ultimi sette anni hanno chiesto il trasferimento o hanno rassegnato le dimissioni quindici medici del reparto e che c'è la possibilità che questo reparto rischi la chiusura o un forte ridimensionamento.

L'assessore alla sanità, Angelo Gratarola, ha risposto che è in corso il trasferimento di un sanitario di Asl2, vincitore di un bando di mobilità espletato il 19 settembre scorso, e che è in corso di pubblicazione un bando di concorso a tempo indeterminato per sette dirigenti medici.

Gratarola ha aggiunto, inoltre, che è stato adottato un protocollo, che consente la presenza di uno specialista nelle ore diurne e una pronta disponibilità nelle ore notturne.