Vialli, il commovente saluto dei tifosi e del Chelsea a Stamford Bridge

Un saluto commovente ed emozionante quello dei tifosi inglesi (e non solo) allo stadio di Stamford Bridge, a Londra, per rendere omaggio a Gianluca Vialli.

L'ex bomber della Sampdoria, morto il 6 gennaio a 58 anni nella capitale inglese dove viveva, a causa di un tumore al pancreas, ha giocato nel Chelsea dal 1996 al 1999 e poi l'ha allenato dal 1998 al 2000, riscuotendo l'affetto di moltissimi tifosi inglesi. Proprio loro lo hanno ricordato oggi, domenica 15 gennaio, in occasione della partita Chelsea-Crystal Palace: fuori dallo stadio tante persone in un vero e proprio 'pellegrinaggio' hanno lasciato fiori, foto, sciarpe, magliette, bandiere e dediche, organizzando poi anche una coreografia molto emozionante sugli spalti con una grande immagine di Vialli e una frase che recita "When his goals light the sky, there's a tear in my eye" (quando i suoi goal illuminano il cielo, una lacrima scende dal mio occhio).

Non solo: il Chelsea stesso ha esposto una foto di Vialli su un maxischermo, i giocatori per il riscaldamento hanno indossato una maglietta con il nome del calciatore e il numero 9.

Nel frattempo, Genova ricorderà Vialli il 21 gennaio con una messa in suffragio: ad annunciarlo, la Sampdoria. "Oltre a Cremona e Roma, anche Genova, la città dei suoi più nitidi successi sportivi, ricorderà Gianluca Vialli. Dopo le numerosissime celebrazioni virtuali e la commossa manifestazione d’affetto al 'Ferraris' in occasione della partita con il Napoli, l’U.C. Sampdoria ha organizzato una messa in suffragio per sabato 21 gennaio alle ore 16.30, nella chiesa del Gesù di piazza Matteotti".