Via Luigi Ghiglione, scelta la strada da intitolare al promotore del Giro dell'Appennino

Dopo il via libera in consiglio comunale, in Commissione Toponomastica è stata approvata l'intitolazione del tratto stradale tra via Vittorio Poggi e ponte Dellepiane a Luigi Ghiglione con la dicitura: "Via Luigi Ghiglione, presidente dell'U.S Pontedecimo, promotore del Giro dell'Appennino".

"Ringrazio l'Us Pontedecimo 1907 ciclismo Giro Dell'Appennino, la famiglia Ghiglione col nipote Fulvio Rapetti e il consigliere comunale Alessio Bevilacqua per la collaborazione. Vi aggiorneremo sulla data di inaugurazione", dichiara il presidente del Municipio, Federico Romeo.

"Oltre che la sua memoria, onora anche me e i suoi familiari, essendo il nonno che mi ha travolto con la sua passione per la bici", commenta Fulvio Rapetti.

Luigin Ghiglione, (7/11/1902-20/04/1986) siede già sulla Bocchetta a fianco di Fausto Coppi per virtù civili, come oppositore ai nazifascisti, e sportive, come creatore e patron del Giro dell'Appennino per 47 anni e per le innumerevoli attività di promozione del ciclismo.

Fu un eccellente ciclista degli anni '20 capace di scalare i Giovi dal dazio (ora capolinea bus) di Pontedecimo in 25' e la Bocchetta in 27', tempo mostruoso, con bici da 13,5 kg, rapporto 46:19 e strade sterrate. Per lui la bici era anche mezzo di trasporto e di bike to work, fu molto attivo anche nel campo della sicurezza attiva e passiva dei ciclisti.