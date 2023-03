Giro dell'Appennino, un cippo e una piazza a Luigi Ghiglione: via libera dal Comune

Una piazza e un cippo dedicati alla figura di Luigi Ghiglione, nato a Pontedecimo nel 1902, patron del Giro dell'Appennino e presidente dell'U.S. Pontedecimo sezione ciclismo: la mozione presentata dalla Lega in consiglio comunale è stata approvata all'unanimità e riguarda il piazzale che si trova tra via Gallino, via Rustico da Caschifellone e i giardini Francesco Soave, che potrà ora essere intitolato all'indimenticato sportivo genovese.

"Il Giro dell'Appennino ha contribuito a portare il nome di Genova nello scenario sportivo mondiale - commenta il consigliere del Carroccio Alessio Bevilacqua, primo firmatario della mozione -. Un evento che ha visto tanti campioni percorrere le strade della Valpolcevera, tra cui Luigi Ghiglione, nato a Pontedecimo nel 1902, prima campione sportivo, poi presidente dell'U.S. Pontedecimo sezione ciclismo, imprenditore, titolare di importanti cariche in organismi sportivi, nonché medaglia d'Oro al merito sportivo del Coni nel 1979, consegnata al Quirinale nel 1980. Il Giro dell’Appennino ha portato negli anni a correre sulle nostre strade non solo fuoriclasse italiani come Coppi, Bartali, Magni, Gimondi, Motta, Pantani e altri, ma anche stranieri tra cui: Gaul, Poblet, Daems, i fratelli Pettersson, Knudsen, De Witte".

Oggi a Genova manca un sito intitolato a Luigi Ghiglione e il piazzale tra via Gallino, via Rustico da Caschifellone e i giardini Francesco Soave può essere intitolato al campione, patron del Giro.

"All’interno delle aiuole a lato del piazzale, può essere creato un cippo in ricordo di Luigi Ghiglione, così come quello già presente sulla Bocchetta. L’iter per l'intitolazione del piazzale si auspica possa concludersi entro la prossima edizione del Giro dell’Appennino fissata per il 2 giugno 2023" conclude Bevilacqua.