Ruba generi alimentari per 200 euro, poi aggredisce i carabinieri

Prima ha cercato di rubare generi alimentari da un locale in via di Francia, poi ha aggredito i carabinieri. Per questi motivi un genovese di 27 anni è stato arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato sorpreso mentre cercava di portare via prodotti per un valore di circa duecento euro, il gestore del locale ha quindi chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. Alla vista dei militari il 27enne ha reagito con violenza e li ha aggrediti per evitare di essere identificato. Alla fine è stato immobilizzato e arrestato dai carabinieri del nucleo operativo di Genova Centro.

Nelle ultime ore i carabinieri di Cornigliano hanno invece denunciato un 41enne sorpreso alla guida della propria auto con a bordo droga e un coltello a serramanico.

