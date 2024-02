"Alt. Patente e libretto", in auto i carabinieri trovano droga e un coltello

Fatale il posto di blocco per un 41enne alla guida della propria auto. I carabinieri di Cornigliano l'hanno fermato per un controllo stradale e a bordo hanno trovato 43 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello a serramanico con una lama di sei centimetri. Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di droga ai fini di spaccio e porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Nelle ultime ore il Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Chiavari ha invece denunciato una genovese di 40 anni identificata come la responsabile, in concorso con un 47enne già denunciato per lo stesso reato, della vendita di 310 grammi di marijuana per la cifra di 2.500 euro nell'ottobre 2022.

