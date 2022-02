Vento di burrasca forte: sopraelevata vietata a moto e telonati

Il centro funzionale meteo idrologico Arpal ha confermato ed emesso l'avviso meteo per vento di burrasca forte per tutta la Liguria nella giornata di venerdì 25 febbraio 2022.

"Avremo venti da Nord in rinforzo nel pomeriggio fino a 60-80 km/h su tutte le zone - spiega Arpal nella nota - con raffiche oltre i 100 km/h sui crinali ed allo sbocco delle valli. Su C e sulla parte orientale di BE precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale al più moderato".

I divieti a Genova

A Genova entrano in vigore le ordinanze che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità:

Divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”.

Chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali.

Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

La suddivisione in zone della Liguria

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: