Escalation di furti e atti vandalici in Valpolcevera, Romeo scrive al prefetto

Si torna a parlare dell'escalation di furti e atti vandalici in Valpolcevera, con il presidente del Municipio Federico Romeo che ha preso carta e penna e ha scritto al Prefetto, Cinzia Teresa Torraco, per chiederle di affrontare la situazione nel prossimo Comitato di sicurezza. Importante, secondo Romeo, sollecitare le forze dell'ordine a operare in sinergia con la polizia locale.

Troppi infatti, nell'ultimo periodo, i tentativi ed episodi di furti con scasso a danno di negozi e abitazioni, con atti vandalici ad auto e spazi pubblici: "I fenomeni - scrive Romeo nella lettera - si stanno verificando con particolare cadenzialità".

Oltre ai furti in negozi e appartamenti, recentemente i cittadini hanno mostrato preoccupazione per i tanti vetri rotti delle loro auto e, in ultimo, anche per l'aumento di furti di vestiti stesi.