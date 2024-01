Certosa, allarme tra i residenti: vetri rotti, auto razziate e furti di vestiti stesi

Vetri delle auto rotti e furti di vestiti. A Certosa sale la preoccupazione dei residenti per l'escalation di episodi nella zona intorno alla stazione di Brin, gli ultimi dei quali avvenuti la notte scorsa.

Vetro dell'auto sfondato in via Persio

In via Aulo Persio un uomo ha trovato il vetro dell'automobile sfondato nella mattinata di lunedì 8 gennaio 2024. All'interno dell'abitacolo non c'era molto da rubare, il ladro ha portato via un paio di cavetti per caricare lo smartphone prima di far perdere le proprie tracce. Il proprietario, che si ritrova con un costoso danno da riparare, ha spiegato a GenovaToday che andrà a denunciare l'accaduto dai carabinieri. Non sembra, però, un episodio isolato, almeno secondo le testimonianze che abbiamo raccolto. Un altro paio di episodi simili sono infatti avvenuti in via Bercilli e sul gruppo social 'Quelli di Certosa', dove è stata pubblicata la fotografia dell'auto danneggiata, altre persone hanno espresso preoccupazione per quanto sta succedendo da diverso tempo.

Via Bercilli: problemi all'illuminazione e furti di vestiti

E rimanendo in via Mario Bercilli un altro singolare furto è avvenuto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio 2024. Ignoti sono saliti su un bidone della spazzatura e hanno portato via i vestiti stesi ad asciugare al primo piano, la proprietaria si è svegliata intorno alle 3:40 di notte per i rumori, ma il ladro si era già dileguato, era rimasto solo il cassonetto appoggiato al caseggiato. La donna ha anche raccontato a GenovaToday che nelle scorse settimane i ladri hanno rotto i vetri di un'automobile e un furgoncino, sempre nella stessa via, per rubare all'interno dei veicoli, e che altri panni stesi erano stati rubati a una conoscente nel palazzo di fronte. Tra l'altro in via Bercilli è stata anche segnalata, da diversi giorni, la mancanza di illuminazione stradale. E il buio, ovviamente, agevola i malintenzionati. Furti di vestiti stesi sono stati segnalati anche in via Adamello.

