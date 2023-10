Passeggero ubriaco si rifiuta di scendere dal bus

Linea 199, per tre giri l'autista ha telefonato al 112 perché un uomo a bordo ubriaco e in stato confusionale forse per assunzione di droghe.

Arrivati i soccorsi lo hanno svegliato, lui ha rifiutato di andare in ospedale ed è rimasto sul bus rovinando a terra.



"Purtroppo c'è un degrado sociale - commenta Roberto Piccardo segretario regionale di Ugl-Fna - poi se uno così si fa male cadendo paga l'autista perché gli viene ritirata la patente. Notiamo un vero menefreghismo da parte dell'azienda. Fanno proclami dichiarando che tra 3 anni avremo i bus elettrici, poi non sono in grado di fornire gli strumenti di lavoro agli operai,sono 4 anni che non forniscono il vestiario, i verificatori a piedi perché non ci sono macchine a sufficienza, gli autisti che scalano bus ai capolinea perché ci sono mediamente 150 bus fermi".

Continua il sindacalista: "Difficoltà per i lavoratori e lavoratrici a reperire un bagno decente, per molte linee non ci sono i tempi necessari per andare da capolinea a capolinea. Inutile parlare di quello che succederà tra 3 anni quando la Dirigenza non è in grado di far lavorare I dipendenti con microclimi adeguati e in condizioni normali.

Purtroppo chi comanda non sa neanche cosa significhi avere le difficoltà quotidiane che riscontrano i loro subalterni, tanto loro non devono lavorare in quelle condizioni e neanche con 1400 euro al mese".