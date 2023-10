Sciopero dei bus di 24 ore: modalità, orari e fasce garantite

Sciopero di 24 ore del trasporto pubblico proclamato da Ugl Autoferro per martedì 10 ottobre. Si ricorda che le fasce di servizio tpl garantito sono per il servizio urbano dalle ore 6 alle 9 e dalle 17.30 alle ore 20.30, mentre per il servizio provinciale dalle ore 6 alle ore 9 e

dalle ore 17 alle ore 20.

Di seguito le modalità:

Servizio di trasporto urbano Genova

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle 6 alle 9 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il restante personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno (compreso il personale di biglietterie e servizio clienti);

Servizio di trasporto provinciale

Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6 alle 9 e dalle 17 alle ore 20;

il personale delle biglietterie si asterrà dal lavoro dalle ore 9.00 alle ore 16.30.

Ferrovia Genova Casella

Il personale viaggiante e graduato si asterrà dal lavoro per l’intera giornata, il servizio sarà garantito nelle due fasce: dalle ore 6.30 alle ore 9.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

il personale della biglietteria si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap. In ambito provinciale il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap e anziani; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.

Non si dispone di elementi di valutazione sui possibili disservizi poiché non ci sono precedenti scioperi di 24 ore proclamati dall’Organizzazione Sindacale UGL Autoferro.