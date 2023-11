Venerdì sera 'alcolico': sette persone soccorse dalle ambulanze

Ancora un venerdì sera 'alcolico' a Genova. Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 novembre 2023 sono state soccorse sette persone in città, la maggior parte giovani, dopo aver 'alzato troppo il gomito', alcune sono state anche trasportate in ospedale dalle ambulanze intervenute sul posto.

Primo intervento in orario aperitivo con un 35enne soccorso in piazza Campetto dalla Croce Bianca di Carignano. Poi il grosso degli interventi nella notte. Intorno all'una e dieci un 53enne è stato aiutato dai Volontari del soccorso della Fiumara in via Walter Fillak, all'una e mezza è toccato a un 30enne in piazza della Meridiana nel centro storico con intervento della Croce Verde Genovese.

Alle 2:40 è stato chiesto aiuto per una ragazza di 20 anni in via Podgora alla Foce. In questo caso è stato necessario il trasporto in codice giallo, di media gravità, al San Martino con un'ambulanza della Croce Bianca Genovese. Ha invece rifiutato il trasporto un 30enne ubriaco in via XII Ottobre, trattato sul posto dalla Croce Bianca di Carignano. Poco prima delle quattro è stata invece portata al Villa Scassi una 22enne recuperata in via Sampierdarena dai Volontari del soccorso Fiumara. Ultimo intervento alle ore 5:20 in via Gabriele D'Annunzio in centro. Una 25enne è stata portata in codice verde al Villa Scassi dalla Croce di Carignano.