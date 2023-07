Anziana chiede un prestito online, truffata per duemila euro

L'aumento delle bollette e della spesa al supermercato l'hanno spinta a chiedere un prestito. Anziana e sola ha risposto a un annuncio pubblicato su un sito online che prometteva nessun tasso di interesse. La sua condizione di difficoltà l'ha spinta a fidarsi e a contattare l'inserzionista. Non poteva aspettarsi che dall'altra parte si nascondeva un abile truffatrice. E però tutto è finito per il meglio.

I carabinieri, dopo essere risaliti alla persona dietro all'annuncio, hanno identificato e denunciato per truffa una una 55 enne italiana incensurata.

L’indagata, dopo aver concordato un finanziamento con l'’anziana, era riuscita a farsi accreditare dalla vittima tramite numerosi bonifici bancari la somma di 2 mila euro come condizione per la concessione del prestito richiesto, ma non ha mai versato la somma concordata.