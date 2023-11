/ Corso Solferino

Falsi militi suonano alla porta e chiedono soldi: due segnalazioni nel giro di pochi giorni

Seconda segnalazione in poco tempo: un paio di giorni fa era stata la Pubblica Assistenza Nerviese a mettere in guardia dalle truffe, adesso tocca alla Croce Blu di Castelletto. In entrambi i casi truffatori chiedono soldi alle persone spacciandosi per volontari