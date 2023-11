Distribuiscono calendari vestiti da militi, attenzione alla truffa

Attenzione alle truffe a Nervi. A mettere in guardia contro il rischio di affidare il proprio denaro a persone, che non sono quello che dicono, è la pubblica assistenza Nerviese.



"Stanno girando per Nervi - scrive la Nerviese in un post - due loschi individui vestiti da militi a distribuire calendari, spacciandosi per appartenenti alla pubblica assistenza. Non sono dei nostri. Sono di una associazione neppure riconosciuta dagli enti preposti, praticamente dei pirati".

"Se volete aiutare la vostra pubblica assistenza potete passare dalla nostra sede in via Oberdan 105r. Occhio ai truffatori", conclude il post.