Treni, prima lo sciopero poi il blocco totale della ferrovia a ponente: disagi e cancellazioni

La fine della settimana si preannuncia complicata per i pendolari genovesi, prima per lo sciopero di domani venerdì 17 novembre, poi per il quarto weekend di chiusura totale della ferrovia tra Sestri Ponente e Cogoleto per lavori (quadruplicamento Voltri-Sampierdarena).

Domani, dalle 9 alle 13 possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e regionali di Trenitalia, in occasione dello sciopero nazionale che coinvolge anche i lavoratori del gruppo Fs Italiane, proclamato da Cgil e Uil. Gli effetti sulla circolazione, in termini di cancellazioni, limitazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine dello sciopero.?

Sabato e domenica, invece, torna il blocco totale della ferrovia tra Sestri Ponente e Cogoleto per lavori: è il quarto weekend di fila, e la misura sarà applicata anche per i due successivi.

I treni regionali Milano-Savona/Imperia/Ventimiglia, La Spezia/Sestri Levante/Genova-Savona/Imperia/Ventimiglia e tra Voltri e Nervi subiranno cancellazioni totali o parziali tra Savona/Cogoleto e Genova e saranno sostituiti con bus con modifica dell’orario di partenza e delle fermate (non tutti sosteranno davanti alle stazioni ferroviarie, è possibile cercare informazioni sul sito di Trenitalia: qui spieghiamo come).

I treni intercity delle relazioni Ventimiglia/Savona/Genova-Milano e Ventimiglia/Savona/Genova-Roma subiranno variazioni di orario e non circoleranno tra Genova e Savona prevedendo un servizio sostitutivo con bus nel tratto interrotto.