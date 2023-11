Treni gratis per gli studenti e sconti da gennaio 2024: le novità

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore ai trasporti Augusto Sartori sono tornati a parlare di treni gratis, o con sconto del 50%, per gli studenti, a partire da gennaio 2024. Agevolazioni che saranno possibili grazie a una rimodulazione delle tariffe per il Cinque Terre Express e che riguarderanno i turisti, contro le quali è stata anche lanciata una petizione online.

"Secondo una prima stima - affermano Toti e Sartori - grazie al nuovo piano tariffario per il trasporto ferroviario almeno 10mila ragazze e ragazzi avranno l’abbonamento gratuito o potranno usufruire di uno sconto del 50%, con un risparmio stimato fino ai 500 euro all’anno. Il nuovo piano tariffario per il trasporto ferroviario in Liguria rappresenta qualcosa di assolutamente inedito, mai visto prima - aggiungono - . Un piano pensato e strutturato per andare incontro alle esigenze degli studenti, delle famiglie e di coloro che usano il treno tutti i giorni, pendolari lavoratori. Il provvedimento più significativo, è necessario ribadirlo, riguarda appunto gli studenti: dall’anno prossimo tutti gli iscritti a scuola sotto i 19 anni avranno l’abbonamento gratis per la tratta da casa a scuola. Non solo: gli studenti under 26, quelli quindi iscritti all’Università, avranno uno sconto del 50% sull’abbonamento, sempre sulla tratta tra casa e la sede dell’istituto che frequentano. Anche qui, un risparmio per moltissime famiglie che sostengono i nostri giovani nel percorso di studi, un provvedimento che vuole anche contrastare la dispersione scolastica".

“Per quanto riguarda invece i pendolari, anche qui, il nuovo piano tariffario vuole agevolare il più possibile coloro che si spostano ogni giorno per lavoro: è necessario ricordare che il contratto di servizio prevede aumenti del 4,5% sul costo degli abbonamenti nel 2024, ma grazie al nuovo piano non verranno applicati sugli abbonamenti mensili e annuali. Oltre a questo - precisano Toti e Sartori -dal 1° gennaio raddoppierà il valore del bonus previsto per i pendolari in caso di ritardi e soppressioni, che può essere usato per pagare scontato l’abbonamento del mese successivo, passando dal 10 al 20% del costo dell’abbonamento stesso. Un’impostazione pensata proprio per agevolare chi risiede in Liguria e prende il treno per recarsi al lavoro, all’università o a scuola: un modo non solo per sostenere economicamente, seppur in modo indiretto, le famiglie, ma anche per agevolare la residenzialità nei nostri borghi e nei nostri paesi, e contrastare lo spopolamento dei centri più piccoli".