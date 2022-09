Si presenta ferito in Questura, ricoverato nella notte in codice rosso

Un uomo è stato portato in ospedale in codice rosso con un trauma facciale intorno alle 4 del mattino di oggi, mercoledì 28 settembre 2022.

L'uomo si è presentato in Questura, in via Diaz, e poi è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con ambulanza della Nv Moresco e automedica Golf 1, ma per il momento non è chiaro se si sia trattato di un investimento o di un'aggressione.

Sul caso sta indagando la polizia.