Pra', tolto il cantiere sull'Aurelia all'altezza del casello autostradale

Dopo mesi è stato finalmente tolto il cantiere all'altezza del casello autostradale di Pra' che obbligava gli automobilisti provenienti da ponente ad allungare il percorso di un chilometro e mezzo.

Sulla via Aurelia, chi arrivava da Voltri, infatti, non poteva più girare verso l'ingresso della A10 e verso via alle Sorgenti Sulfuree a causa di un cantiere che insisteva sulla strada: per svoltare, bisognava percorrere la strada fino alla rotonda successiva e tornare indietro, rimanendo spesso intrappolati nel traffico. Non solo, perché per evitare l'allungamento del percorso erano tante le auto che giravano lo stesso nonostante il divieto: una manovra pericolosa e in quel punto sono state elevate diverse sanzioni.

Il cantiere era parte dei lavori del nodo ferroviario, bloccati a loro volta dal pilone del cavalcavia che insiste proprio nel punto in cui devono passare i binari nuovi, e del caso si era parlato più volte in ambito municipale ma anche in consiglio comunale.

"Una delle prime richieste di intervento che ho ricevuto dai cittadini - conferma il nuovo presidente del Municipio Ponente Guido Barbazza - è stata quella di risolvere il problema delle frequenti code e relativi disagi dovuti alla viabilità di cantiere in prossimità dello svincolo autostradale di Pra'. Grazie alla collaborazione della direttrice Viabilità del Comune Maria Cristina Carmeli e dal Dottor Guiducci, in collaborazione con il dottor Canepa e ingegner Torre di AdsP, con il contributo di esperienza del vice comandante della polizia locale Varno Maccari e suoi collaboratori comandanti Drigani e Birtolo, la viabilita’ e’ stata studiata, programmata e modificata mercoledì scorso".

A monitorare la situazione, il consigliere municipale delegato alla Sicurezza Marco Durante: "I lavori erano fermi, dunque è stato fatto rimuovere quel cantiere che creava solo traffico - dice a GenovaToday -. È stato ripristinato l'utilizzo delle corsie e reinstallato il semaforo, adesso si riesce a girare in direzione Cep e autostrada. Prima non si poteva girare ma in pochi rispettavano quel divieto andando ulteriormente a bloccare la colonna di auto provenienti da levante, tra cui le stesse che provenivano da Voltri e che erano costrette ad allungare il percorso facendo inversione alla rotonda. Si creava un corto circuito in quella zona".