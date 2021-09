Scossa di terremoto avvertita anche nel Tigullio

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,3 è avvenuta alle 21:33 di mercoledì 15 settembre 2021 con epicentro nel comune di Solignano in provincia di Parma.

Il sisma è stato avvertito anche nel Tigullio e nell'entroterra ligure del levante ed è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma. La scossa è stata avvertita ovviamente a Parma sia in città che in provincia: in tutta la Val Ceno, a Montechiarugolo, a Felino, a Salsomaggiore Terme, Collecchio, Medesano, Felegara, Soragna e anche in alcune zone del piacentino e del cremonese.

Non si registrano danni a cose o persone.