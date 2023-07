Imbrattata la targa per il missino Venturini, Balleari (Fdi): "Nostalgici di estrema sinistra senza rispetto"

La targa dedicata a Ugo Venturini, militante del Movimento Sociale Italiano ucciso durante un comizio di Almirante da una bottigliata in testa nel 1970, è stata nuovamente imbrattata, ricoperta da vernice rossa. È successo venerdì 30 giugno 2023, giorno in cui vengono ricordati, anche con un corteo, i moti del 30 giugno 1960, per impedire che si impedisse in città il congresso nazionale del Movimento Sociale Italiano (Msi). Episodi simili erano già avvenuti anche in passato.

Stefano Balleari, capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione, denuncia: "Il 30 giugno 2023 è stata imbrattata la targa del viale intitolato a Ugo Venturini, prima vittima degli anni di piombo. Nel 2012 era stato proprio un sindaco di sinistra, Marta Vincenzi, ad autorizzarne l'intitolazione. Per ricordare, per non dimenticare, per condannare all'unanimità l'odio politico che è sfociato in tragedia. Nei confronti delle vittime degli anni di piombo l’unica strada è il rispetto e il dovere della verità e della memoria. Rispetto, verità e memoria che i nostalgici dell'estrema sinistra non intendono evidentemente riconoscere, nel nome di una visione manipolata della libertà e della democrazia, per me valori non negoziabili. Mi auguro che i responsabili vengano individuati al più presto e la targa possa tornare al suo splendore già nelle prossime ore. Lo dobbiamo alla famiglia Venturini, a noi che abbiamo vissuto quel periodo, ma soprattutto, alle nuove generazioni. Affinché, queste cose non accadano mai più".

La targa è stata poi ripulita. A margine dell'evento dedicato all'inaugurazione del tour mondiale dell'Amerigo Vespucci, il ministro del turismo Daniela Santanchè ha ringraziato il Comune di Genova, specificamente nelle persone del sindaco Bucci e dell'assessore Gambino: "Per aver prontamente provveduto a far ripulire la targa dedicata alla memoria di Ugo Venturini, prima vittima degli anni di piombo, imbrattata nella giornata di ieri durante un corteo antifascista".