Corteo di Cgil e Anpi per ricordare il 30 giugno 1960: "Genova non dimentica"

"Ieri" migliaia di antifascisti in piazza contro il congresso del Movimento sociale italiano, oggi il corteo di commemorazione con gli interventi di Igor Magni, segretario generale della Camera del Lavoro di Genova, Massimo Bisca, presidente Anpi Genova, e Gad Lerner.

La manifestazione per ricordare i moti del 30 giugno 1960, organizzata da Cgil e Anpi, è partita questo pomeriggio da piazza della Vittoria e si è fermata sotto il ponte Monumentale per deporre corone in memoria dei 1.863 caduti partigiani e ai 2.250 deportati morti nei campi di concentramento. Circa 500 le persone presenti tra cui molti esponenti del centrosinistra genovese: il segretario provinciale del Pd, Simone D'Angelo, il vicepresidente del Consiglio regionale, Armando Sanna, il consigliere regionale di Linea Condivisa, Gianni Pastorino.

In largo Pertini, e il primo a intervenire è Igor Magni, segretario della Camera del Lavoro di Genova. Poi è stata la volta di Francesco Devoti, segretario Rete studenti medi di Genova, di Massimo Bisca, presidente Anpi Genova, e di Gad Lerner, curatore del progetto "Noi, Partigiani".

Tutti hanno ricordato i moti del '60, la Resistenza e il ricordo delle violenze e delle persecuzioni nazi fasciste. Vivo anche il ricordo dell’Anpi e il mondo del lavoro, nei confronti dei quasi 1500 operai che furtono rastrellati nel 1944 dalle fabbriche del ponente cittadino.