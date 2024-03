Supermercato rumoroso, la rettifica: "Nulla osta acustico rilasciato l'8 maggio 2023"

Relativamente alla vicenda del supermercato di cui si è parlato nel corso della seduta del consiglio comunale di martedì 27 febbraio 2024, riceviamo e pubblichiamo la seguente precisazione.

A seguito dell’ingiunzione la mia cliente si è da subito attivata approntando alcune modifiche agli impianti e in data 8 maggio 2023 il procedimento si è concluso attraverso il rilascio di nulla osta acustico da parte del Comune di Genova (Prot. N. 200751/SF+AC).

Diversamente da quanto si legge nell’articolo, quindi, il procedimento avviato dal Comune di Genova si è già concluso positivamente per la mia cliente da quasi un anno, avendo il supermercato superato ogni test di verifica e non constando altri procedimenti in corso.

Debbo altresì aggiungere che, contrariamente a quanto lascia intendere l’estensore dell’articolo, i responsabili e il personale di Donghi Store hanno sempre prestato la massima collaborazione di fronte alle lamentele pervenute per presunti rumori, mettendo a disposizione un professionista dell’acustica.