Il supermercato che di notte fa troppo rumore e disturba i cittadini

Il rumore dei frigoriferi e dell'aria condizionata è insopportabile soprattutto di notte e d'estate, quando i cittadini vorrebbero tenere le finestre aperte, e per questo i residenti avevano raccolto anche le firme. Ma quel supermercato in via Donghi non aveva accennato a diminuire la rumorosità dei suoi impianti, per questo era entrato in gioco anche il Comune che ad aprile farà il punto della situazione per vedere se il punto vendita ha eseguito i lavori necessari per migliorare la situazione.

"Le lamentele dei cittadini, riguardo alla Ekom di via Donghi, risalgono al 2021 - ricorda il consigliere comunale Valeriano Vacalebre (FdI) - ma la situazione di disagio rimane inalterata. A questo si aggiungono anche i rumori dei motori lasciati accesi dai camion durante le operazioni di carico e scarico".

Dopo l'esposto dei residenti il Comune si era mosso un anno fa: il 6 febbraio 2023 era arrivata un'ingiunzione al titolare del supermercato perché provvedesse entro 30 giorni ad adottare tutti gli accorgimenti possibili per superare l'inconveniente. Tra l'altro, in seguito ad alcune verifiche, era stato accertato che la rumorosità notturna superava i limiti previsti. A marzo il titolare aveva chiesto una proroga per gli interventi di messa a norma degli impianti: "Ci sono già stati interventi - dice l'assessore all'Ambiente Matteo Campora - prima della polizia locale sia della Direzione ambiente. Nel momento in cui scadrà il termine previsto dalla richiesta di proroga, ai primi di aprile, saremo in grado di dare una risposta definitiva per quanto riguarda l'adempimento del supermercato alla nostra ingiunzione".