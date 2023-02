Si avventura con l'auto in spiaggia e rimane bloccato nella sabbia

Si è avventurato con l'automobile sulla spiaggia di Sturla, nei pressi di via del Tritone, e li è rimasto senza più essere in grado di tornare indietro. È successo lunedì 6 febbraio 2023 in mattinata, protagonista un automobilista. Sul posto sono dovuti intervenire gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco che hanno recuperato il veicolo rimasto insabbiato utilizzando un verricello.

Non è chiaro il motivo per cui la persona alla guida abbia deciso di dirigersi verso l'arenile, forse cercava un posteggio improvvisato. Si tratta comunque di un comportamento vietato, che costerà una multa.

"Ricordiamo - sottolineano infatti i pompieri - che è assolutamente vietato circolare con mezzi a motore lungo la battigia e che si rischiano contravvenzioni".