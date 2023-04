Dall'Università di Genova alla Nasa per costruire il veicolo che viaggerà verso Marte

Dalla laurea in Ingegneria Meccanica all'Università di Genova alla Nasa: Dalia Raafat - che ha frequentato il campus universitario di La Spezia - ha ottenuto un'opportunità di tesi presso la prestigiosa agenzia spaziale americana, e qui sta occupando di progettare con altri studiosi il Mars Sample Return, il veicolo spaziale che viaggerà verso Marte e che si occuperà in orbita di contenere e rilasciare i campioni prelevati sul pianeta rosso.

L'opportunità - come spiega il portale UniGe - è stata proposta a Giovanni Berselli, docente universitario del corso di Design of Automatic Machinery and Robots e delegato per le relazioni internazionali del Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti del dipartimento universitario. Grazie a questa occasione, Delia è riuscita a stabilire un contatto con una delle persone per cui nutre più ammirazione, Michelle Easter, ingegnere meccatronico e cognizant engineer della Nasa, che attualmente si sta occupando di una sezione di Mars Sample Return, la missione che porterà sulla Terra campioni prelevati dal suolo marziano. A questa missione Dalia aspirava, e proprio a questa è riuscita a lavorare, progettando, modellando, fabbricando e testando un meccanismo di separazione che sarà contenuto all'interno del veicolo spaziale in orbita.

A portare alla ribalta la storia, sui social, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha aggiunto: "Complimenti Dalia, la Liguria è orgogliosa di te!".